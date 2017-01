Es ‘Juana & Lucas’ una historia de optimismo y bilingüismo

CHICAGO_ Basado en hechos reales, el libro infantil “Juana & Lucas”, resalta la importancia de una educación bilingüe.

Narra las peripecias de Juana, una niña que no quiere aprender inglés.

Su autora Juana Medina, se basó en una anécdota personal, recordando cuando era niña y acudía al jardín de niños en su natal Bogotá, Colombia.

“Mi mamá me recogió en el jardín infantil y yo no estaba muy contenta de aprender ‘dizque inglés’. Me dijo: ‘Juana, vamos a ir a Disney World y Mickey Mouse solamente habla en inglés, entonces si tú no aprendes a hablar en inglés no vas a poder hablar con él”, contó.

Ya con eso, se sintió motivada y aprendió el idioma. Pero la gran sorpresa se la llevó al llegar a Disney World.

“Y darme cuenta que Mickey Mouse ni siquiera habla (risas), pero bueno, así es la vida”, relató Medina a HOY.

Por este libro Medina ha sido reconocida con el premio al Autor Pura Belpré 2017, presea que rinde homenaje a los escritores e ilustradores hispanos cuyas obras constituyen un reflejo, afirmación y celebración de la experiencia cultural hispana en la literatura infantil.

Establecido en 1996, este premio se llama así en honor a la puertorriqueña Pura Teresa Belpré White (1899-1982), la primera bibliotecóloga boricua de Nueva York, así como escritora, coleccionista de cuentos populares y titiritera.

Medina destacó el legado de Belpré en la comunidad hispana de EEUU.

“Las cosas no son perfectas (para la comunidad) y ha sido una lucha. Antes que nosotros estuvieron personajes heroicos con su fortaleza increíble, y uno de ellos ha sido Pura Belpré. Para mí es tremendo honor que ‘Juana & Lucas’ sea distinguido por dar una voz optimista a la comunidad”, aseguró.

La historia de Juana Medina ayuda a los niños a reforzar esa importancia de ser bilingües.

“Esperemos que sea un aliciente para un mejor ambiente (en EEUU) que dé más tranquilidad para reconocer que ser bilingüe tiene cosas muy positivas”, resaltó la autora.

Radicada en Washington D.C. donde actualmente es profesora de animación en la Corcoran School of the Arts and Design de The George Washington University, Medina comenzó este libro primero, como un proyecto para la universidad.

“Pensé que era sencillamente contar una historia corta y ahí se acaba el cuento y lo leí y me pareció divertidísimo. Recibí bastante impulso para buscar qué más podía hacer con esta historia y de ahí siguió creciendo el cuento y la posibilidad de ver a qué público le llegaría. Un par de años más tarde lo terminé volviendo una historia para niños y Candlewick Press -la casa editorial- se emocionó. Fue muy rico encontrar una casa publicación para contar la historia”, compartió.

Lo que más resalta de “Juana & Lucas” es la oportunidad que tiene de visitar escuelas y darse cuenta que muchos niños piensan que no se supone que deben hablar en español en EEUU porque no es “cool”.

Cuando escribió la historia, dice, no tenía la noción de hacer un libro didáctico, sino simplemente contar la historia de un personaje que está en Colombia aprendiendo otro idioma, pero que puede estar en cualquier otro sitio.

“Ha sido muy simpático hablar con ellos y que poquito a poquito hablen español y que al final del evento se me acerquen y me digan con orgullo ‘mi mamá habla español’. Para mí es muy importante que sientan que es parte de su identidad, y que se pueden sentir tranquilos y orgullosos en vez de sentir que son menos por hablar español, para mí todo eso ha sido muy especial”, destacó.

Para más información sobre “Juana & Lucas” y otros libros infantiles, visitar www.candlewickpress.com.