Llegó su bebé… y está triste

MÉXICO_ Acaba de nacer su bebé y, en lugar de desbordar alegría, llora con facilidad, casi no duerme y está irritable.

Si tan sólo lleva unos días así no se alarme, pues, según expertos, estos síntomas son producidos por los cambios hormonales tras el embarazo.

De hecho, la mayoría, casi 84 por ciento de mujeres, suele experimentar melancolía posparto y presenta estos síntomas entre los primeros 10 y 12 días después de haber tenido al bebé, indica David Pulido, experto del Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología.

“Pero estas mujeres están preocupadas por ser buenas mamás y están cuidando y atendiendo al bebé; los síntomas desaparecen cuando se estabiliza el proceso normal”, precisa.

El problema es cuando este estado se prolonga y las mamás descuidan al bebé, lo que significa que tienen depresión postnatal, advierte.

Anota que las mamás con depresión deben ser tratadas no sólo con terapia sino también con fármacos, aunque todavía existen muchos mitos en torno a éstos, como el de que las mujeres no pueden lactar mientras los toman; sin embargo, aseguró hay antidepresivos que no se excretan por la leche materna.

Todas las mujeres, por estar en ese periodo de su vida, tienen más probabilidad de sufrir un episodio de depresión debido a factores biológicos asociados con la producción de hormonas y a aspectos psicosociales, como el aumento de la ansiedad ante el periodo pre y posnatal, mencionó.

“La madre no está bien, no se puede cuidar bien a sí misma y eso tiene un impacto en la salud prenatal. Los niños de madres que tuvieron depresión en el embarazo tienen mayor probabilidad de nacer con bajo peso”.

En los bebés hay efectos de corto, mediano y largo plazo. Estos niños reciben cuidados menos adecuados y tienen mayor propensión a accidentes que requieren hospitalización, alertó.

_CON INFORMACIÓN DE REFORMA, MEDIGRAPHIC Y BABY CENTER

Las diferencias

Melancolía o ‘baby blues’ postparto

-Depresión que dura hasta seis semanas

-Cambios de ánimo

-Dificultad de apego hacia el bebé

-Ansiedad

-Tristeza, llanto

-Falta de apetito

Depresión postparto

-Sentimiento prolongado de tristeza

-Falta de motivación

-Dificultad de concentración

-Baja autoestima

-Aislarse de las demás personas

-Llorar sin razón alguna

Causas, prevalencia, aparición

-Tristeza postparto

Causas: Producida por cambios hormonales, psicológicos y sociales.

Prevalencia: 50-80% de las mujeres que dan a luz.

Aparición: Entre los 2-4 días posteriores al parto. Desaparecer por sí sola después de 2-3 semanas.

Intervención: Informar a la mujer, pareja y familia; acompañamiento y apoyo familiar.

-Depresión postparto

Causas: Factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales.

Prevalencia: 13.86-32.6% (en México).

Aparición: Puede aparecer inmediatamente después del alumbramiento, así como días, meses y hasta un año después.

Intervención: Terapia (individual y/o grupal); medicación (generalmente antidepresivos y benzodiazepinas).

-Psicosis postparto

Causas: Factores de riesgo (especialmente haber padecido trastornos afectivos, esquizofrenia o PPP previa.

Prevalencia: 1-2 mujeres por cada 1,000 partos (0.1-0.2%).

Aparición: Comienza entre el 3-9 día, pero puede iniciar incluso hasta el sexto mes.

Intervención: Tratamiento farmacológico (usualmente antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y benzodiazepinas); hospitalización (en la mayoría de los casos) y terapia psicosocial.