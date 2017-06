Alfa Romeo: Giulia TI: Romance fugaz

Por Isaac Flores



CIUDAD DE MÉXICO – No sé si fue su seguridad al andar o su aspecto distinguido, pero luego de una tarde, Giulia me robó el corazón.



El paseo con el sedán de Alfa Romeo incluyó 200 kilómetros que transcurrieron entre el tránsito de la ciudad, despejadas rectas de autopista y cerradas curvas de una carretera de un solo carril.



Aunque en su diseño destaca la parrilla frontal en V y las ruedas de aluminio con frenos de pinza, el amor no nació de forma inmediata.

Equipado con un motor 4 cilindros de 2 litros que le permite ir de 0 a 60 mph en 5.1 segundos, el Giulia TI no fue particularmente rápido al acelerar en medio del tránsito de la ciudad. Y, es cierto, tampoco es que hubiera espacio para hacerlo.



Sin embargo, el tiempo en las transitadas calles no fue de mayor relevancia, el vehículo de Alfa Romeo cuenta con lo necesario para hacerte sentir cómodo: desde asientos y volante deportivos forrados de piel hasta sistema de sonido Harman Kardon con 14 altavoces.

• Haz click para leer más reseñas de autos



Todo esto se complementa con sus poco más de 4 metros y medio de longitud, que le permiten ofrecer el espacio suficiente para que hasta tres personas de 1.80 metros viajen de forma cómoda en la parte trasera.



Una vez en la autopista, poco importaron estas dimensiones, pues las puertas, el cofre y hasta el motor se encuentran fabricados en aluminio, lo que da como resultado que tenga un peso de tan sólo mil 628 kilogramos.

A Giulia le gusta la velocidad y sabe guiarte para que no pierdas el paso, tal vez no tiene el motor más potente ni el sonido más ruidoso, sin embargo, al conducirlo te sientes completamente seguro de su respuesta.



¿Se aproxima una curva cerrada? La dirección, como si fuera un instrumento de precisión, ofrece la rigidez adecuada para dirigir el vehículo a donde uno lo desea.



Y al llegar la hora de un rebase, basta llevar el acelerador a fondo para que el cuerpo de los pasajeros, de forma sutil, se pegue a los asientos, al tiempo que el auto se mantiene firme sobre la cuatro ruedas.

— Agencia Reforma

Alfa Romeo: Giulia TI 2017

Potencia: 280 hp @ 5,250 rpm

Torque: 306 libras pie @ 2,000-4,800 rpm

Aceleración: 0-60 mph en 5.1 segundos

Motor: de aluminio 4 cilindros turbo de 2.0 litros e inyección directa

>> Un vistazo al Autoshow de Shangai