Lin-Manuel Miranda es el Artista del Año de Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Ganar un premio Pulitzer y un puñado de premios Tony en un solo año sería suficiente para cualquiera, pero no para Lin-Manuel Miranda. No en 2016.

El creador puertorriqueño del musical de Broadway “Hamilton” se llevó esos honores y también una nominación al Globo de Oro, ganó el Premio Edward M. Kennedy al Teatro Inspirado en la Historia Estadounidense, compuso música para una película taquillera, inspiró un libro éxito de ventas, un popular álbum de covers de “Hamilton” y un documental de PBS.

El miércoles obtuvo un reconocimiento más tras superar a personalidades como como Beyonce, Adele y Dwayne “The Rock” Johnson al ser nombrado Artista del Año por The Associated Press, según una votación de los miembros de la agencia internacional de noticias.

“Ha habido algo más que un poco de buena suerte en el año y en la forma en que se desarrolló”, dijo Miranda tras ser informado del honor. “Sigo tratando de trabajar en las cosas en las que siempre he querido colaborar e intento responder con un sí a las oportunidades por las que me patearía yo mismo para siempre si no las aprovechara”.

Miranda se unió así a la lista de los ganadores del premio Artista del Año de AP, que en años recientes ha incluido a Adele, Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Tina Fey y Betty White.

La exitosísima película animada de Disney, “Frozen”, ganó el premio en 2014 y “Star Wars” el año pasado. Por cierto, Miranda escribió una de las canciones de “The Force Awakens”.

Cuando fue el anfitrión de “Saturday Night Live” en octubre, reconoció lo poco común que era que el programa tuviera a un hombre de teatro, diciendo: “La mayoría de ustedes que están en casa no tienen idea de quién soy”.

Seguramente lo saben ahora.

Miranda estuvo prácticamente en todas partes en la cultura popular este año: en los escenarios de teatro, en cine, televisión, música y la política, todo mientras participaba activamente en las redes sociales. Como dice una letra que escribió para Alexander Hamilton, a veces parecía que Miranda estaba trabajando como si “se le estuviera acabando el tiempo”.

Julio D. Díaz, del diario Pensacola News Journal, dijo que Miranda “hizo que todo el mundo cantara, bailara y pensara. Además de usar su prestigio para involucrarse en importantes asuntos sociopolíticos, no hubo una presencia más grande o importante en el espectáculo en 2016”.

Entre las cosas que hizo Miranda este año destacan pedir al Congreso ayuda para sacar a Puerto Rico de su crisis presupuestal; obtener un doctorado honorario de la Universidad de Pennsylvania; una presentación en un acto de recaudación de fondos para Hillary Clinton en Broadway; propugnar para detener la violencia por armas en Estados Unidos, y hacer equipo con Jennifer López para la canción “Love Make the World Go Round”, que lanzaron para obtener fondos en pro de causas benéficas.

Miranda y “Hamilton” ganaron 11 premios Tony en junio, pero quizá su mayor contribución en esa noche fue recordar conmovedoramente a aquellos asesinados horas antes en un club nocturno de Orlando con un hermoso soneto: “El amor es amor es amor es amor es amor es amor es amor es amor, no pueden matarlo o borrarlo”, dijo. “Ahora a llenar el mundo con música, amor y orgullo”.

Miranda comenzó el año en el escenario con “Hamilton” (que en 2015 ganó un Grammy y le valió una beca MacArthur) y lo terminó con una nominación a los Globos de Oro por escribir “How Far I’ll Go” de “Moana”, que fue la película más taquillera por tres semanas este mes sumando 165 millones de dólares.

“He saltado de una cosa a otra y lo que ha sido maravilloso es ver que los proyectos que ocurren muy rápido de alguna manera hacen explosión al lado de los proyectos en los que he trabajado por años”, dijo Miranda.

Aunque los fanáticos del teatro han celebrado por años la habilidad de Miranda con musicales al estilo Stephen Sondheim, pero también con el estilo del rapero Tupac, “Hamilton” ayudó a que Miranda se volviera conocido a nivel masivo en 2016. El innovador musical de hip-hop cuenta la historia de un inmigrante caribeño huérfano que asciende hasta las altas esferas de la sociedad estadounidense, contada a través de un elenco latino y afroestadounidense.

El elenco se presentó en marzo en la Casa Blanca para interpretar canciones del musical ante la familia presidencial y responder preguntas de niños. Una versión de la obra se estrenó en octubre en Chicago y próximamente llegará a California y Londres.

Cuando equipo femenino de gimnasia regresó victorioso a Estados Unidos de los Juegos Olímpicos de Río sólo querían hacer una cosa: Ir a una función de “Hamilton”, lo que hicieron en agosto.

Los efectos de la obra se han sentido en todo el país este año, celebrada por políticos, famosos, raperos e incluso influyó en las decisiones monetarias del país. Las autoridades contemplaban la posibilidad de retirar a Hamilton del billete de 10 dólares, pero los admiradores de la obra hicieron campaña para evitarlo.

El musical no estuvo exento de controversia cuando el elenco envió un mensaje sobre diversidad al vicepresidente electo Mike Pence quien asistió a una función en noviembre. El presidente electo Donald Trump exigió una disculpa, pero no la obtuvo.

El escándalo fue parte de un cierre de año intenso para “Hamilton” que incluyó un álbum con versiones de famosos a las canciones del musical, titulado “The Hamilton Mixtape”, así como un documental sobre el musical que se transmitió por PBS y atrajo a más de 3,6 millones de espectadores.

Erin O’Neill del diario The Marietta Times dijo que Miranda dominó las noticias de espectáculos este año, pero lo más importante fue que “comenzó un diálogo sobre el gobierno, la fundación de nuestro país y el futuro de la política en Estados Unidos”.