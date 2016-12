A&E cancela documental de KKK debido a pagos a la agrupación

NUEVA YORK (AP) — A&E canceló sus planes de un documental de ocho partes sobre el Ku Klux Klan tras enterarse que algunos participantes de la agrupación racista recibieron pagos por su participación.

La cadena señaló el sábado la cancelación de “Escaping the KKK: A Documentary Series Exposing Hate in America” (Escapando del KKK: Una Serie Documental que Expone el Odio en Estados Unidos) un día después de descubrir pagos de “nómina” a productores ajenos.

“Aunque defendemos la intención de la serie y la seriedad de su contenido, esos pagos son una violación directa a las políticas y prácticas de A&E para un documental”, dijo la cadena en un comunicado.

“Escaping the KKK” seguiría a personas que intentan deslindarse del grupo racista y antisemítico. La televisora había prometido que no se realizaría ningún pago.

“Previamente habíamos garantizado al público y a nuestros principales aliados — incluyendo a la Liga Antidifamación y a Color of Change — que no se realizaría pago alguno a miembros del grupo de odio, y creíamos que ese era el caso en ese momento”, indicó la televisora. “Ahora hemos decidido no seguir adelante con la intención de transmitir este proyecto”.

El proyecto fue objeto de fuertes críticas tan pronto como se anunció a principios de este mes. La cadena, que originalmente bautizó la serie como “Generación KKK” cambió su nombre y enlistó a grupos de derechos civiles para colaborar con el contenido educativo del programa, luego las críticas por permitir que se difundiera el discurso de odio del KKK.