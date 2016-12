AP VERIFICA: Ex agente no escribió libro sobre Obama

Una historia compartida extensamente en internet que asegura que un ex agente del Servicio Secreto escribió un libro en el que revela que el presidente Barack Obama es homosexual y un musulmán radical, es falsa. La noticia falsa afirma que un ex agente de nombre Paul Horner publicó sus acusaciones en un libro llamado “The … Seguir leyendo AP VERIFICA: Ex agente no escribió libro sobre Obama →