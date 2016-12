Esperan liberación de estadounidense encarcelada en Egipto

McLEAN, Virginia, EE.UU. (AP) — Familiares y amigos de una estadounidense encarcelada en Egipto por casi tres años esperan que pronto salga en libertad.

Aya Hijazi, de 29 años, creció en Falls Church, Virginia, y tiene doble ciudadanía: estadounidense y egipcia. Tras graduarse en resolución de conflictos de la Universidad George Mason en el 2009, regresó a su país natal y, junto con su esposo egipcio, crearon una fundación para ayudar a niños que viven en las calles.

Mientras el presidente Abdel-Fattah el-Sissi arremetía con mano dura contra la sociedad civil en mayo del 2014, ella y su esposo, Mohammed Hassanein, fueron arrestados, junto con seis personas asociadas a su fundación, llamada Belady, que en árabe quiere decir “nuestra nación”. Hijazi fue acusada de abusar de niños, cargos que se creen son falsos.

Su hermano, Basel Hijazi, dijo en una entrevista telefónica desde Alemania que Aya está un poco más animada ahora que caso está llamando la atención internacional y se ha expuesto la falta de evidencias en su contra.

“Existe bastante optimismo ahora. El temor es que si las cosas no fueran como esperamos, sería como el decimoséptimo golpe en la cabeza”, dijo.

Organizaciones de derechos humanos y observadores dicen que el caso contra Hijazi es ficción, fundamentado en unas cuantas declaraciones coaccionadas de niños, algunos de los cuales se han retractado. Durante años, su juicio ha sido atrasado, muchas veces debido a cuestiones técnicas frustrantes. Por algún tiempo, los técnicos no pudieron abrir la laptop de Hijazi, donde los fiscales esperaban hallar evidencia incriminatoria.

Las computadoras ya fueron revisadas, y el informe de 180 páginas está preparado. Las laptops no tienen evidencia que indique abusos de menores, dijo Wade McMullen, abogado con la organización Robert F. Kennedy Derecho Humanos, que apoya a Hijazi.

Finalmente, este mes, el juicio comenzó. McMullen dijo que los policías que realizaron el arresto testificaron que la detención duró tanto que ellos no podían recordar ningún detalle y no pudieron identificar a Hijazi en la corte. El informe del forense del gobierno no mostró evidencias físicas de abuso, dijo McMullen.

Aparte de las aparentes debilidades del caso en sí, hay otras razones para estar optimista. Uno de los otros seis arrestados con la pareja salió de la cárcel recientemente por razones de salud. Además, un nuevo juez parece estar agilizando el caso.