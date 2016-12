El altavoz Echo de Amazon, testigo en un caso de asesinato

Rusia: No hallan evidencia de explosión en avión estrellado

MOSCÚ (AP) — Un funcionario militar ruso dijo que análisis de las grabadoras de vuelo de un avión estrellado muestran que no hubo explosión a bordo. El teniente general Sergei Bainetov dijo el jueves que "hemos llegado a la conclusión de que no hubo explosión a bordo". Bainetov sin embargo no descartó completamente un ataque