Macri celebra fallo contra Fernández por encubrimiento

BUENOS AIRES (AP) — El presidente Mauricio Macri destacó el viernes como un símbolo del “cambio de rumbo” en Argentina la decisión de la justicia de investigar la denuncia contra su antecesora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de un atentado contra un centro judío en 1994.

“Me cayó bien porque todo lo que contribuya a que lleguemos a la verdad en todos los aspectos de lo que nos ha pasado, de los que nos pasa y nos pasará, es fundamental. Creo que se ha dado un gran paso”, dijo Macri en una entrevista que concedió a radio Nihuil de la provincia de Mendoza.

En tanto, la exmandataria volvió a desacreditar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman e insistió que es víctima de una persecución judicial que busca desacreditar los logros de su gobierno (2007-2015).

La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, revocó la víspera un fallo de un juez y de una corte federal que habían desestimado la acusación que había hecho Nisman el 14 de enero de 2015 contra Fernández, su canciller Héctor Timerman y allegados al gobierno de supuestamente haber urdido un plan para proteger a exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Cuatro días después de presentar su denuncia y un día antes de declarar ante el Congreso sobre la investigación, Nisman fue hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires de un disparo en la cabeza. Hasta ahora la justicia no ha podido determinar si se suicidó o fue asesinado.

Macri destacó la valentía de los tres miembros de la Cámara y dijo tener conocimiento de supuestas maniobras del anterior gobierno para que la denuncia no prosperara.

“Todos sabíamos que la causa se había cerrado en forma arbitraria, que el juez (Daniel) Rafecas lo había hecho en tiempo record y que eso había levantado sospechas”, recordó en referencia al magistrado de primera instancia que rechazó la denuncia de Nisman.

Nisman denunció que el memorando de entendimiento firmado por Argentina e Irán en 2013 con el alegado propósito de esclarecer el atentado era una pantalla y fue la presunta herramienta empleada por el gobierno de Fernández para proteger a los iraníes.

La justicia luego declaró inconstitucional dicho acuerdo, cuestionado por resignar la jurisdicción de la justicia argentina para juzgar a los acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en una comisión internacional extrajudicial.

La Cámara no se pronunció sobre la supuesta responsabilidad de la expresidenta y los otros acusados pero consideró que la denuncia de Nisman reviste suficiente gravedad para que sea investigada.

“Lo que hay que hacer es investigar porque es muy grave”, indicó Macri.

En tanto, el Centro de Información judicial informó el viernes que el juez federal Ariel Lijo investigará la denuncia de Nisman.

Fernández, por su parte, recurrió por segundo día consecutivo a las redes sociales para rechazar las imputaciones.

“El problema no es si abren o no abren la desprolija y apurada denuncia de Alberto Nisman. No es eso lo que le interesa a la coalición judicial-política-mediática que vive alineada con la derecha norteamericana e israelí. Lo que les interesa es asegurarse que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de la redistribución de la riqueza”, publicó Fernández en Facebook citando una nota periodística.