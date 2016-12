Tormenta cubre de nieve región de New England

PORTLAND, Maine, EE.UU. (AP) — Una poderosa tempestad trajo el viernes nevadas, fuertes vientos e incluso tormentas eléctricas al norte de la región de New England, lo que causó que decenas de miles de personas quedarán sin suministro de electricidad, y cubrió algunos poblados con hasta dos pies (60 centímetros) de nieve.

Más de 100.000 casas y negocios de Maine estaban sin electricidad al momento de mayor intensidad de la tormenta, y podrían pasar días antes de restaurar el servicio. El Servicio Meteorológico recibió reportes de caída de hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve por hora.

Cientos de vehículos se salieron de las carreteras al derrapar entre jueves y viernes. En Vermont, un hombre de 69 años murió en Cornwall cuando su carro patinó el jueves y se estrelló contra un árbol, dijo la policía estatal.

New Hampshire y Vermont aparentemente sufrieron pocos daños significativos. La compañía eléctrica Eversource dijo que unas 11.000 casas perdieron el suministro eléctrico en New Hampshire, pero que el servicio se restableció en la mayoría de ellas para la mañana del viernes.

___

Los periodistas de The Associated Press Kathleen Ronayne en Concord, New Hampshire, y Marina Villeneuve en Portland, Maine, contribuyeron a este despacho.