Ex diputado mexicano protesta en la Torre Trump

WASHINGTON (AP) — Un ex diputado federal mexicano realizó el miércoles una manifestación solitaria en la Torre Trump.

Gerardo Fernández Noroña se sentó en el vestíbulo del rascacielos de Manhattan y se negó brevemente a salir. Sostenía un mapa de Estados Unidos con el suroeste marcado en rojo y el texto “México en 1830”, el cual mostró a reporteros y fotógrafos que estaban en el lugar.

Fernández Noroña fue luego sacado del edificio. Más tarde tuiteó que estaba “satisfecho” con la protesta no violenta.

Fernández Noroña, un político y sociólogo, ha realizado manifestaciones similares en México. Un vocero de Trump, quien vive en el penthouse del rascacielos, no respondió una solicitud de comentario de The Associated Press.

Muchos mexicanos están nerviosos respecto a las relaciones con Trump, quien inició su campaña a la presidencia insinuando que muchos de los que ingresan a Estados Unidos ilegalmente son violadores.