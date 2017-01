Trump recibe informe secreto sobre presunta injerencia rusa

Piden a Trump que designe a hispano para Agricultura

WASHINGTON (AP) — Una prominente organización hispana instó al presidente electo Donald Trump a nominar como secretario de Agricultura al ex vicegobernador de California Abel Maldonado. Una carta enviada a Trump esta semana por National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO) describe a Maldonado como un "agricultor, empresario y servidor público latino, talentoso