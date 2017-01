¿Festejar juramentación o no? Los críticos están divididos

WASHINGTON (AP) — Generalmente se considera un honor participar en las ceremonias de juramentación de un presidente estadounidense. ¿Quién no querría participar de semejante acontecimiento histórico? Pero esta vez no es tan así. En medio de las fuertes divisiones provocadas por la elección de Donald Trump, políticos, celebridades y hasta estudiantes de secundaria discuten si … Seguir leyendo ¿Festejar juramentación o no? Los críticos están divididos →