Libro de asistente de Trump bajo sospecha de plagio

NUEVA YORK (AP) — La editorial del libro de Monica Crowley “What the (Bleep) Just Happened?” dijo el martes que suspenderá su venta para darle a la asesora del presidente electo Donald Trump la “oportunidad” de revisarlo.

Crowley es presentadora de programas de entrevistas y Trump la eligió para ser directora de comunicaciones en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Ha sido señalada de plagiar múltiples pasajes de su libro de 2012, un texto contra Barack Obama que fue elogiado por eventuales simpatizantes de Trump como Sarah Palin y Rudolph Giuliani.

El martes, HarperCollins anunció que el libro y su edición de 2013, “What the (Bleep) Just Happened . . . Again?”, “no se ofrecerán en venta mientras la autora tiene la oportunidad de buscar las fuentes y revisar su material”.

Ambas ediciones tienen el mismo material básico. La de 2013 incluye un nuevo prólogo en el que Crowley responde a la reelección de Obama.

La versión de lujo de “What the (Bleep) Just Happened?” está descontinuada, pero la edición de 2012 ha estado disponible como e-libro. Hasta el martes por la mañana “What the (Bleep) Just Happened . . . Again?” estaba disponible en versión rústica.

Para el mediodía, los enlaces a ambos libros habían sido retirados de Amazon.com, pero continuaban en Barnes & Noble.com.

CNN fue el primer medio en reportar durante el fin de semana que Crowley parecía haber plagiado grandes secciones de su libro. Su revisión encontró más de 50 casos de supuesto plagio de artículos noticiosos y Wikipedia.

El equipo de transición de Trump salió a la defensa de Crowley y desestimó las acusaciones como “nada más que un ataque con motivaciones políticas que busca distraernos de los verdaderos problemas que enfrenta el país”.

Politico Magazine publicó esta semana evidencia que da a entender que Crowley también plagió varias secciones de su tesis de doctorado en la Universidad de Columbia. La publicación encontró más de una decena de ejemplos en los que Crowley parece haber copiado obras sin la debida atribución.

Representantes del equipo de transición de Trump no respondieron preguntas sobre las acusaciones contra el trabajo académico de Crowley ni la decisión de HarperCollins de suspender las ventas de su libro.

Crowley también enfrentó señalamientos de plagio en 1999 luego que un artículo que escribió por el 25 aniversario de la renuncia del presidente Richard Nixon fue publicado en el Wall Street Journal.

“Hay similitudes impresionantes de fraseología entre ‘The Day Richard Nixon Said Goodbye’, un artículo editorial del lunes escrito por Monica Crowley, y un artículo de 1988 de Paul Johnson en la revista Commentary”, escribió el diario unos días después. “De haber conocido los paralelos no habríamos publicado el artículo”.

HarperCollins es propiedad del grupo News Corp. de Rupert Murdoch. El empresario ha criticado a Trump en el pasado. En 2015 tuiteó “¿Cuándo va a dejar Donald Trump de avergonzar a sus amigos, a dejar en paz al país?”, pero aparentemente ambos empresarios se han vuelto más cercanos. El lunes, Trump tuiteó: “Rupert Murdoch es un gran tipo que me aprecia más como un candidato muy exitoso que como un constructor muy exitoso”.

____

La periodista de la AP Jill Colvin contribuyó a este despacho.