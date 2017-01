Rusia, México, empresas, en la primera conferencia de Trump

NUEVA YORK (AP) — Desafiante e inflexible, el presidente electo Donald Trump negó firmemente los informes de que Rusia tiene información personal y financiera comprometedora sobre él y dijo que las agencias de inteligencia tendrán una “enorme mancha en su trayectoria” si se hubiera filtrado tal información.

En su primera conferencia de prensa como mandatario electo y seis meses después de la última, Trump enfrentó cuestiones sobre el muro fronterizo, su relación con Rusia y cómo planea desvincularse del negocio inmobiliario internacional y los demás negocios de su familia.

También anunció que David Shulkin, actual subsecretario de salud, encabezará el Departamento de Asuntos para Veteranos.

Sobre el muro, Trump declaró que las negociaciones con México para financiar la construcción del muro comenzarán en cuando él asuma el cargo.

Horas antes, un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press el martes que los servicios de inteligencia informaron a Trump acerca de un informe no confirmado de que Rusia tenía información personal y financiera comprometedora sobre él. La fuente habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente sobre el asunto.

Poco después, Trump tuiteó: “NOTICIAS FALSAS – ¡UNA TOTAL CACERIA DE BRUJAS POLITICA!”.

Un vocero del presidente Vladimir Putin rechazó las denuncias el miércoles.

El vocero Dmitry Peskov calificó la noticia de “total invención y completo disparate”. El Kremlin, insistió el vocero, “no participa en la recopilación de material comprometido”.

En la conferencia desde la Trump Tower, el mandatario electo señaló que nuevas fábricas están abriendo en la región industrial del Medio Oeste, lo que destaca su relación directa con las empresas. Además, repitió su promesa de campaña de ser “el mayor generador de empleos que Dios haya creado”.

Habló de los planes de Fiat Chrysler de crear 2.000 empleos en fábricas de Michigan y Ohio. Dijo que Ford no construirá una planta de 1.600 millones de dólares en México y en cambio actualizará una fábrica en Michigan y agregará 700 empleos.