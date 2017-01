Presidenta de Taiwan visita Guatemala

Martínez no critica a Trump por falta de latinos en gabinete

ALBUQUERQUE, New Mexico, EE.UU. (AP) — Susana Martínez, la única gobernadora latina del país está evitando atacar al presidente electo Donald Trump por no nombrar a un hispano a su gabinete. La gobernadora de New México, quien chocó con Trump durante la elección, dijo el martes que el nuevo presidente tiene el derecho de escoger … Seguir leyendo Martínez no critica a Trump por falta de latinos en gabinete →