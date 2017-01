Firma de Dubái ofreció trato millonario a empresa de Trump

DUBAI, Emiratos Arabes Unidos (AP) — La compañía inmobiliaria DAMAC Properties, con sede en Dubái, recientemente ofreció tratos valorados en 2.000 millones de dólares a la empresa del presidente electo Donald Trump, los cuales fueron rechazados.

DAMAC ya había hecho negocios con Trump Organization para administrar y operar dos campos de golf en la glamorosa ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Uno abrirá semanas después de la juramentación de Trump como presidente número 45 de Estados Unidos.

El portavoz de DAMAC, Niall McLoughlin, dijo a The Associated Press el miércoles que la oferta por la firma de Trump involucraba “diferentes tratos de propiedades”.

McLoughlin rehusó ser más específico, y solo dijo que, “las conversaciones ocurrieron tal como lo escucharon en el informe a los medios”.

Trump dijo el miércoles durante su primera conferencia de prensa desde que resultó electo que había rechazado el trato, resaltando que la decisión es evidencia de su compromiso para evitar conflicto de intereses.

“Durante el fin de semana, me ofrecieron 2.000 millones de dólares para hacer un trato en Dubái con un hombre muy, muy, muy increíble, un gran, gran empresario de bienes raíces del Medio Oriente”, dijo Trump. “Y lo rechacé. No tenía que rechazarlo… Pero no quiero aprovecharme de algo”.

DAMAC es administrado por el multimillonario Hussain Sajwani, no Hussain Damac, como Trump dijo en la conferencia de prensa. Sajwani vive en Dubái.

Una de las subsidiarias de Trump Organization recibió de 1 a 5 millones de dólares de parte de DAMAC, de acuerdo con el informe del Comité Federal de Elecciones presentado en mayo.

___

Siga a Jon Gambrell en www.twitter.com/jongambrellap