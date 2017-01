Trump: Habrá “informe completo sobre hackeo en 90 días”

WASHINGTON (AP) — El presidente electo Donald Trump tuiteó el viernes que su equipo tendrá preparado “un informe completo sobre el hackeo en 90 días”, y reiteró que un documento según el cual Rusia tiene información comprometedora sobre él es falso.

Ese documento incluye “hechos totalmente fabricados por operativos políticos de porquería, tanto demócratas como republicanos – ¡NOTICIAS FALSAS!”

Agentes de inteligencia informaron a Trump y el presidente Barack Obama sobre una carpeta que contiene información no fundamentada sobre una estrecha coordinación del círculo íntimo del presidente electo y los rusos para hackear cuentas de internet demócratas, además denuncias de actividades sexuales de Trump atribuidas a fuentes anónimas. The Associated Press no ha verificado la información.