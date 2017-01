Fuente AP: Asesor de Trump en contactos con embajador ruso

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Barack Obama está al tanto de contactos frecuentes entre el asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, Michael Flynn, y el embajador de Rusia en Estados Unidos, incluyendo el día en que Obama anunció sanciones contra Moscú en represalia por el hackeo relacionado con las elecciones, dijo el viernes un alto funcionario estadounidense.

Un día después que Obama anunció las sanciones y expulsó a decenas de funcionarios rusos del país, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no pensaba responder. Trump, quien ha defendido a Putin, elogió la decisión del mandatario ruso.

No es inusual que gobiernos entrantes tengan contactos con gobiernos extranjeros antes de asumir el poder. Pero los múltiples contactos el 29 de diciembre — el día que Obama impuso las sanciones — generan interrogantes sobre si el equipo de Trump discutió la respuesta de Rusia.

El portavoz del equipo de transición de Trump, Sean Spicer, dijo que Flynn y el embajador ruso Sergey Kislyak hablaron por teléfono alrededor del momento del anuncio de las sanciones, aunque Spicer dijo que la conversación ocurrió un día antes.

“La llamada se centró en las logísticas de preparar una llamada con el presidente de Rusia y el presidente electo una vez sea juramentado y ellos intercambiaron información logística sobre cómo iniciar y programar esa llamada”, les dijo Spicer a reporteros el viernes. “Eso es todo”.

Trump ha llamado reiteradamente al mejoramiento de relaciones con Rusia, que se deterioraron bajo el gobierno de Barack Obama. En una conferencia de prensa el miércoles, dijo: “Si a Putin le gusta Donald Trump, yo considero eso una ventaja, no un riesgo, porque tenemos una relación horrible con Rusia”.

Los contactos de Flynn con el embajador ruso fueron reportados inicialmente por el columnista del Washington Post David Ignatius. El funcionario que habló con The Associated Press lo hizo a condición de preservar el anonimato, por no estar autorizado a confirmar los contactos.

