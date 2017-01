Autor de dosier sobre Trump es profesional, dice exembajador

LONDRES (AP) — Christopher Steele, el exespía británico que compiló un polémico expediente sobre el presidente electo Donald Trump, es un profesional reconocido que no inventaría una historia para satisfacer a sus clientes, según expertos diplomáticos y de inteligencia que lo conocen.

Steele, de 52 años, trabajó en el MI6, la agencia de inteligencia exterior de Gran Bretaña, y estuvo asignado en Moscú a principios de la década de 1990.

Después de dejar el MI6, él y un socio emprendieron en 2009 la firma Orbis Business Intelligence Ltd. La compañía proporciona asesoría estratégica, compila información de inteligencia y efectúa investigaciones transfronterizas, según su página de internet.

“Lo conozco como un agente muy competente y profesional que dejó el servicio secreto y ahora tiene su propia compañía privada”, señaló el viernes a la BBC Andrew Wood, quien fue embajador británico en Rusia de 1995 a 2000.

“No creo que él inventaría cosas. Tampoco creo que haría las deducciones correctas necesariamente, pero eso no es lo mismo”, agregó.

En un tuit difundido el viernes, Trump dijo que las “acusaciones falsas” fueron compiladas por sus oponentes políticos y por un “espía fracasado que teme que lo demanden”. Trump no mencionó a Steele por su nombre.

En Moscú, un portavoz del presidente Vladimir Putin dijo que el presunto autor del dosier en el que se afirma que Rusia tiene información comprometedora sobre Trump “es desconocido para el Kremlin”.

El portavoz Dmitry Peskov también reiteró el viernes el punto de vista del Kremlin de que son falsas las acusaciones.

El dosier fue elaborado supuestamente como una pesquisa de oposición con vistas a la campaña presidencial 2016 de Estados Unidos y fue discutido en Washington desde octubre, aunque sus detalles no fueron difundidos ampliamente sino hasta esta semana.

El documento contiene información no verificada sobre la estrecha coordinación entre el círculo íntimo de Trump con los rusos sobre la piratería cibernética contra cuentas de correo electrónico de demócratas, así como afirmaciones sin verificar sobre actividades sexuales inusuales de Trump atribuidas a fuentes anónimas. The Associated Press no ha autentificado ninguna de esas aseveraciones.

Wood dijo que el senador federal estadounidense John McCain le preguntó sobre el documento durante una conferencia de seguridad efectuada en noviembre debido a su relación con Steele. Después de la conversación entre ambos, McCain hizo preparativos para conseguir una copia del informe, dijo Wood a la BBC.

La periodista de The Associated Press, Lynne O’Donnell, en Londres, contribuyó a este despacho.