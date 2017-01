Representante demócrata: Trump no es presidente “legítimo”

WASHINGTON (AP) — El representante demócrata John Lewis dice que no considera a Donald Trump un “presidente legítimo”, ya que culpa a los rusos de haber ayudado al republicano a obtener la Casa Blanca.

El congresista por Georgia y líder en el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960 dijo que no acudirá a la investidura de Trump en el Capitolio la semana próxima, uniéndose así a varios demócratas más que han decidido boicotear el histórico evento.

“Yo creo en el perdón. Creo en tratar de trabajar con la gente. Será duro. Va a ser muy difícil. No veo a este presidente electo como un presidente legítimo”, afirmó Lewis en una entrevista con el programa “Meet the Press” de la cadena NBC que será difundida el domingo.

“Creo que los rusos participaron en ayudar a este hombre a ser elegido. Y ayudaron a destruir la candidatura de Hillary Clinton”, denunció Lewis.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han afirmado que Rusia se entrometió en las elecciones para ayudar a Trump a ganar. Tras pasar semanas poniendo en duda esa evaluación, el mandatario electo finalmente aceptó que los rusos estaban detrás del hackeo a los demócratas que enturbió la contienda por la Casa Blanca. Sin embargo, también enfatizó que ello “no tuvo absolutamente ningún efecto en el resultado de los comicios, incluido el hecho de que no hubo ninguna manipulación de las máquinas para votar”.

Lewis explicó que su decisión de no participar en la investidura se debe a que “uno no puede sentirse cómodo y relajado con algo que percibe que está mal, que no es correcto”.

Indicó que será la primera investidura presidencial a la que no acuda en tres décadas, un período de tiempo en el que tanto demócratas como republicanos han sido mandatarios.

Lewis, congresista durante 16 períodos, testificó días antes en contra de la nominación que hizo Trump del senador Jeff Sessions para que sea secretario de Justicia, al mencionar los antecedentes del republicano de Alabama en la cuestión de asegurar que los miembros de las minorías tengan el derecho a votar. Lewis fue golpeado y ensangrentado durante la lucha por obtener los derechos civiles y de sufragio.

El senador republicano Roy Blunt de Missouri, que se reunió con Trump el viernes, dijo que considera a Lewis un amigo y un gran hombre, pero que la “idea de buscar constantemente formas de deslegitimizar los resultados de unos comicios, sin importar qué tan descontento esté uno con ellos, no es el mejor ejemplo que damos”.

Otros legisladores demócratas que han anunciado que no estarán presentes en la investidura de Trump son los representantes Raul Grijalva de Arizona, Barbara Lee de California, Earl Blumenauer de Oregon, Katherine Clark de Massachusetts y Luis Gutierrez de Illinois. Todos mencionan diversas razones para ausentarse, pero tienen al menos una cosa en común: representan a distritos de amplia afiliación demócrata.

Clinton recibió 2,9 millones más sufragios que Trump, pero perdió la votación del Colegio Electoral.

