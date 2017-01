LO ULTIMO: Pence acepta que el Congreso investigue a Rusia

Primicia AP: Cierra el circo Ringling tras 146 años activo

ELLENTON, Florida, EE.UU. (AP) — Luego de 146 años, el telón caerá sobre el "Espectáculo más grande sobre la Tierra": el propietario del circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey dijo a The Associated Press que el show cerrará para siempre en mayo. El icónico espectáculo estadounidense se vio perjudicado por una serie de factores, …