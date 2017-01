Ministro israelí: Trump será oportunidad para los palestinos

Obama a Trump: No desbarates el acuerdo nuclear con Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente Barack Obama conmemoró el lunes el aniversario del acuerdo nuclear con Irán advirtiéndole al próximo gobierno que el pacto no será fácil de anular y que es preferible a la guerra. Obama recordó que el acuerdo se logró tras años de negociaciones entre Irán y otros seis países y no … Seguir leyendo Obama a Trump: No desbarates el acuerdo nuclear con Irán →