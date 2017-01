LO ULTIMO: DeVos dice que aceptaría salario de un dólar

WASHINGTON (AP) — Los acontecimientos más recientes relacionados con la transición presidencial en Estados Unidos (todas las horas son del este).

___

19:15

La multimillonaria republicana Betsy DeVos dijo que aceptaría un salario de un dólar si llega a ser confirmada como jefa del Departamento de Educación.

Durante su audiencia de confirmación del martes, DeVos afirmó que no quiere un salario gubernamental como nueva secretaria de Educación en el gobierno de Donald Trump.

DeVos ha utilizado su vasta fortuna para promover las escuelas independientes de la junta escolar local, el financiamiento especial a estudiantes y los valores familiares tradicionales. Sin embargo, intenta asegurarles a los demócratas que también se deslindará de inversiones que puedan ser percibidas como un conflicto de interés.

“No caeré en conflictos. Punto”, sentenció.

___

14:35

El presidente Barack Obama se reunió con su equipo de seguridad nacional para hablar de los preparativos para la toma de posesión del mandatario electo Donald Trump.

El secretario de prensa de la Casa Blanca Josh Earnest dijo el martes que Obama le pidió a su equipo mantener “un alto estado de vigilancia” durante la ceremonia del viernes.

___

14:30

Sam Moore del duo de soul Sam and Dave fue incluido en la lista de artistas que estarán en la ceremonia inaugural del mandatario electo Donald Trump el próximo viernes.

Moore dijo a The Associated Press el martes que las críticas contra la cantante Jennifer Holliday, quien se retiró del evento, eran injustas. También aseguró que no se va a intimidar por las críticas.

___

10:15

El presidente electo Donald Trump posará su manos sobre dos biblias, la suya y la que usó Abraham Lincoln en su primera toma de posesión, en la ceremonia en que asumirá la presidencia el viernes, informó la comisión organizadora.

La juramentación será presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts.

El presidente de la comisión organizadora, Tom Barack declaró que para Trump “es un gran honor poder posar su mano sobre dos biblias que significan tanto para su familia como para nuestro país”.

La biblia de Trump fue un regalo de su madre cuando se graduó de la escuela primaria en Jamaica, Queens, el 12 de junio de 1955. Es una edición publicada en Nueva York en 1953 por Thomas Nelson and Sons, y tiene el nombre de Trump inscrito en la portada.