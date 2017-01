Wilbur Ross dice que TLCAN será objetivo inicial de Trump

Maduro: no hablaba en serio sobre liberación de opositor

CARACAS, Venezuela (AP) — Nicolás Maduro no hablaba en serio. Según afirmó el miércoles durante una rueda de prensa en el palacio de gobierno, su propuesta de liberar al líder opositor venezolano Leopoldo López a cambio de que Barack Obama conmutara la pena del activista independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, no fue más que un