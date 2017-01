Carter: Más tropas de EEUU no es solución para Siria o Irak

WASHINGTON (AP) — El envío de miles de soldados a Irak o Siria para acelerar la derrota del grupo Estado Islámico llevaría a la partida de aliados, crearía una mayor resistencia antiestadounidense y eliminaría ventajas cruciales que poseen las fuerzas de Estados Unidos, alertó el secretario de Defensa, Ash Carter, en entrevista con The Associated … Seguir leyendo Carter: Más tropas de EEUU no es solución para Siria o Irak →