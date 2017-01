Piornal, el pueblo que echa a los ladrones lanzándoles nabos

Grupos critican a Trump por no incluir latinos en gabinete

WASHINGTON (AP) — Organizaciones hispanas criticaron el jueves al presidente electo Donald Trump por no haber incluido latinos en su gabinete. La League of United Latin American Citizens (LULAC) y el National Council of La Raza (NCLR) dijeron que el de Trump será el primer gabinete presidencial sin latinos en 30 años poco después de … Seguir leyendo Grupos critican a Trump por no incluir latinos en gabinete →