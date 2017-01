Samuel Rodríguez, 1er evangélico latino en investidura EEUU

WASHINGTON (AP) — El pastor Samuel Rodríguez se convirtió en el primer latino evangélico en participar en una investidura presidencial estadounidense, al invocar el viernes la toma de posesión de Donald Trump junto a otros líderes religiosos.

El reverendo de ancestros puertorriqueños inició la toma de posesión leyendo desde el versículo 13 al 16 del evangelio de Mateo sobre la bienaventuranza del pobre, un pasaje de las escrituras sagradas que él escogió para la ocasión.

El presidente de National Hispanic Christian Leadership Conference compartió con The Associated Press antes de la ceremonia el agradecimiento que siente hacia Trump por “este privilegio que me otorga y que no puedo poner en palabras”.

Rodríguez dijo haberse sorprendido cuando recibió la invitación a mediados de diciembre, y decidió aceptarla pese a que se identifica un votante independiente y no apoyó el tono de la campaña electoral de Trump.

“Estoy haciendo presencia porque quiero ver cambio en este país”, indicó. “Samuel Rodríguez, que tiene hijos y nietos latinos y mexicanos, quiere ver cambio”.

“El partido republicano debe aprovechar este momento y verdaderamente abrazar la comunidad latina en una forma clara”, agregó. “Ellos tienen que hacer un esfuerzo muy claro en alcanzar e involucrar al pueblo latino”.

El magnate neoyorquino tildó durante su campaña a los inmigrantes mexicanos como “violadores” y “criminales” y cuestionó la capacidad de un juez federal por sus ancestros mexicanos.

Rodríguez señaló que durante el nuevo gobierno abogará por defender la vida dentro y fuera del vientre materno, los derechos de libre expresión de religión, una reforma migratoria que permita deportar solamente a criminales y una calidad educativa para estudiantes latinos que asisten a escuelas públicas.

En 2008, Rodríguez participó en un servicio religioso oficiado en honor del presidente Barack Obama en la iglesia episcopal St. John, contigua a la Casa Blanca.

Los otros líderes religiosos que invocaron la ceremonia del viernes fueron Timothy Michael Cardinal Dolan, arzobispo de Nueva York; la pastora Paula White, del New Destiny Christian Center; el rabino Marvin Hier, fundador del Simon Wiesenthal Center; el pastor Franklin Graham, de Samaritan’s Purse y el obispo Wayne T. Jackson, de Great Faith Ministries International.

