Trump atribuye a fraude haber perdido en el voto popular

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump aseveró la noche del lunes en una reunión privada con líderes del Congreso que él hubiera ganado el voto popular en la elección de 2016 si no hubieran votado entre tres y cinco millones de inmigrantes que viven en el país ilegalmente.

Trump realizó el desacreditado reclamo, sin ofrecer ninguna evidencia, durante una reunión en la Casa Blanca con líderes demócratas y republicanos, según dijo un asistente demócrata con conocimiento de lo ocurrido y que solicitó no ser identificado.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aludió a ello cuando dijo a los reporteros que Trump y los legisladores hablaron sobre “el diferente voto del Colegio Electoral y el popular”. Al preguntársele si le había sorprendido algo en relación a la reunión, la líder de los demócratas en la cámara baja Nancy Pelosi respondió, “yo ni siquiera entraría en eso”.

No ha habido evidencia de un sabotaje extenso o hackeo que hubiera cambiado los resultados de la contienda presidencial. Trump ganó el voto del Colegio Electoral por un margen cómodo y su adversaria demócrata Hillary Clinton ganó el voto popular por casi 2,9 millones de votos.

Durante la campaña, Trump hizo falsas afirmaciones respecto a la probabilidad de un fraude electoral, y dijo a sus partidarios que la elección había sido “amañada” en su contra.

Trump ha realizado antes acusaciones no verificadas. A fines de noviembre tuiteó que hubiera ganado el voto popular “si se restan las millones de personas que votaron ilegalmente”. Aseveró además en su momento que hubo “grave fraude electoral” en California, New Hampshire y Virginia, y se quejó de que los medios de comunicación no lo estaban cubriendo.

La periodista de The Associated Press Mary Clare Jalonick contribuyó a este reporte.