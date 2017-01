LO ÚLTIMO: Trump emite órdenes ejecutivas sobre inmigración

WASHINGTON (AP) — Las noticias más recientes del presidente Donald Trump (horas locales):

___

13:45

El presidente Donald Trump firmó el miércoles dos órdenes ejecutivas para cumplir sus promesas de campaña en cuanto a seguridad fronteriza y a combatir el fenómeno de la inmigración ilegal.

El mandatario firmó los decretos en una ceremonia en el Departamento de Seguridad Nacional, tras honrar al nuevo titular de esa agencia, el general retirado John Kelly.

Los decretos son para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, y de despojar de fondos federales a las llamadas ciudades santuarios, que se abstienen de detener a inmigrantes que se encuentren en el país ilegalmente.

___

13:25

La Casa Blanca ha repudiado el borrador de una orden ejecutiva que conduciría a una revisión de los métodos de Estados Unidos para interrogar a los sospechosos de terrorismo y la posible reapertura de cárceles clandestinas de la CIA fuera del país.

El vocero Sean Spicer dijo que el borrador “no es un documento de la Casa Blanca” y que no tiene “la menor idea de dónde vino”.

The Associated Press obtuvo el borrador de un funcionario, quien dijo que la Casa Blanca lo había distribuido para efectuar consultas antes de que lo firme el presidente Donald Trump. El funcionario exigió el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del asunto.

La orden anularía el compromiso de Estados Unidos de cerrar la cárcel de Guantánamo, Cuba, y ordenaría al Pentágono enviar “combatientes enemigos” capturados al lugar.

___

13:15

Un contratista de electricidad que trabajo en el Trump International Hotel en Washington ha iniciado demanda a una empresa propiedad del presidente Donald Trump por más de 2 millones de dólares, alegando que no le pagaron lo prometido.

AES Electrical, de Laurel, Maryland, presentó la demanda en la Corte Superior del distrito capitalino. Es la más reciente de una serie de demandas relacionadas con la renovación por Trump del edificio histórico del Correo, a pocas cuadras de la Casa Blanca.

AES alega que sus gastos aumentaron a raíz de cambios ordenados por el personal de Trump.

El portal Politico fue la primera en informar sobre la demanda.

___

10:20

La ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley fue juramentada el miércoles como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.