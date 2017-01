Con lo que costaría el muro, EEUU puede hacer otras cosas

Detuvieron a 6 periodistas tras protestas en Washington

WASHINGTON (AP) — Seis comunicadores estuvieron entre 230 personas arrestadas en Washington después de que manifestantes destrozaron vidrieras el día de la investidura de Donald Trump, informó un diario británico el jueves. Abogados dijeron que algunos observadores inocentes, incluyendo dos periodistas, fueron detenidos por error, reportó el domingo The Associated Press. The Guardian (http://bit.ly/2jnTOTp )