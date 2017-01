Shia LaBeouf es arrestado en vivo en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El actor Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva York la madrugada del jueves tras un supuesto altercado con un hombre mientras realizaba un proyecto de arte en el que dice “Él no nos dividirá” frente a una cámara que transmite en vivo por internet desde el primer día de la presidencia de Donald Trump.

Según la policía, LaBeouf le quitó la bufanda al hombre no identificado de 25 años afuera del Museo de la Imagen en Movimiento en Queens, arañándole la cara. También empujó al hombre, que se negó a recibir atención médica, agregó la policía.

El incidente ocurrió en el séptimo día de una transmisión por internet que LaBeouf y dos colaboradores planean mantener las 24 horas al día en los próximos cuatro años.

Los artistas habían invitado al público a repetir la frase “Él no nos dividirá” (“He will not divide us”) frente a la cámara montada en una pared externa.

No estaba claro si la cámara registró la confrontación del jueves, pero sí mostró las consecuencias, como el momento en el que LaBeouf fue esposado y llevado por la policía.

Momentos antes de su arresto dirigió unas palabras a la cámara.

“¡Hey! Sean amables. Todos sean amables aquí, nada más sean amables. Ese es el único requisito. ¡Sean amables!”, dijo LaBeouf. “Eso es todo lo que pido, sean amables, sean pro eso o pro lo otro, está bien, pero sean amables”.

La cámara comenzó a transmitir la mañana de la investidura presidencial. LeBeouf se ha presentado frecuentemente ante ella, la mayoría del tiempo está rodeado por simpatizantes animado, pero las cámaras también lo han mostrado siendo agresivo con algunas personas.

En algún momento le dio un empujón a un hombre que dijo “Hitler no hizo nada malo”.

En otro chocó contra un hombre que comenzó a recitar un slogan de supremacistas blancos.

Videos publicados redes sociales mostraban a LaBeouf regresando al lugar para seguir con su performance antes del amanecer.

El actor enfrenta un cargo por el delito menor de agresión y tendrá que presentarse en la corte el 4 de abril.

