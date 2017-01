Canadá ofrece permiso temporal a varados por plan de Trump

Trump menciona al Holocausto, pero no a los judíos

WASHINGTON (AP) — Un asesor del presidente Donald Trump dice que su equipo no se arrepiente de haber emitido comunicado sobre el Holocausto en que no se mencionan los 6 millones de judíos que murieron. El secretario de la presidencia Reince Priebus dijo que no lamenta haber usado el lenguaje en el comunicado y “nunca … Seguir leyendo Trump menciona al Holocausto, pero no a los judíos →