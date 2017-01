Una visita familiar a Irán deja varada a trabajadora en EEUU

RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Una mujer de Carolina del Sur que viajó a Irán para visitar a su familia teme ahora no poder regresar al país. Nazanin Zinouri dijo el domingo en una entrevista telefónica con The Associated Press que partió a Teherán el pasado 20 de enero.

Zinouri, de 29 años y que tiene un doctorado de Clemson University, es una de las personas atrapadas en el caos que rodea a la orden ejecutiva sobre migración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe temporalmente la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, entre los que está Irán.

Zinouri, que tiene visa y trabaja en una empresa tecnológica en Clemson, llegó hasta Dubai, pero ahí se le negó el embarque en un vuelo a Washington D.C.

Su empresa espera contratar un abogado para ayudarla a regresar al país.