Senador trabaja para que regrese a EEUU iraní con doctorado

El senador federal Lindsey Graham dijo el lunes que espera que la orden del presidente Donald Trump que prohíbe temporalmente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete naciones predominantemente musulmanas sea modificada, y que está trabajando para lograr que Nazanin Zinouri regrese a Carolina del Sur “tan pronto como sea posible”.

Graham dijo a gente reunida en el lugar de trabajo de Zinouri en Clemson, Carolina del Sur, que la graduada de la Universidad Clemson, de 29 años de edad, “es exactamente el tipo de persona que queremos que sea parte de Estados Unidos”.

“Ella tiene una visa válida. Está pagando impuestos, y está agregando valor a este negocio”, dijo el legislador en Modjoul, una compañía de tecnología de creación reciente en la que Zinouri ha trabajado desde agosto. “Ella es inteligente. Añade valor a nuestro país, y yo voy a encontrar la manera de arreglar este problema”.

Zinouri partió el 20 de enero a lo que se suponía serían unas vacaciones de tres semanas para ver a su familia en Irán. Después de que Trump firmó el viernes una orden que prohíbe temporalmente la entrada a ciudadanos de Irán y otras seis naciones, ella dice que trató de regresar a Estados Unidos pero fue sacada de un avión en Dubái.

“Hemos cometido un error”, dijo Graham.

Aunque Trump puede limitar que ingresen al país algunas personas, una orden ejecutiva no puede “quitarle arbitrariamente” a alguien su estatus legal existente, enfatizó.

“Lo que pienso que ocurrió aquí es que la orden ejecutiva fue emitida sin considerarla realmente muy bien”, dijo el senador. “El error está poniendo a todos juntos en un enorme perol”.

Zinouri está entre quienes quedaron atrapados en el caos que rodea la orden de Trump respecto a ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen. El gobierno dice que es necesario para mantener fuera a potenciales terroristas mientras se establecen procedimientos de inspección más estrictos.

“Yo estaba planeando disfrutar tiempo con la familia y atender asuntos familiares”, dijo Zinouri el domingo en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Teherán. “Pero no he podido realizar nada de eso. He estado casi todo el tiempo escuchando las noticias… no puedo realmente enfocarme o disfrutar de nada tanto como lo deseo. No puedo ni siquiera tener una conversación normal”, agregó.

Zinouri se mudó a Estados Unidos en agosto de 2010 y obtuvo un título de maestría de la Universidad del Norte de Illinois, luego obtuvo un doctorado en Ingeniería Industrial el año pasado con una beca completa en la Universidad Clemson, donde ganó un prestigioso premio de investigación.