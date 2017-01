AP VERIFICA: Trump da datos erróneos sobre orden migratoria

WASHINGTON (AP) — Ante unas críticas generalizadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió con firmeza su orden de vetar de forma temporal la entrada de refugiados y de casi todos los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Pero en un comunicado el domingo y varios tuits el lunes, Trump expuso hechos erróneos sobre el tema.

A continuación, las declaraciones de Trump frente a los hechos:

___

TRUMP: En un tuit el lunes, dijo escribió: “Sólo 109 personas de 325.000 fueron detenidas y retenidas para su interrogatorio. Los grandes problemas en los aeropuertos los provocó un fallo informático de Delta”.

LOS HECHOS: Según un funcionario federal de seguridad informado sobre la aplicación de la orden ejecutiva, en realidad casi 400 titulares de tarjetas de residencia permanente para inmigrantes fueron detenidos a su llegada a aeropuertos de Estados Unidos después de la firma de la medida. Para el domingo por la tarde se había negado la entrada a un residente permanente legal debido al decreto, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar el tema de forma pública.

Delta Airlines informó de un problema informático el domingo que provocó la cancelación de más de 150 vuelos. El caos y las protestas en aeropuertos de todo el país comenzaron antes de que eso ocurriera y estaban relacionados con las restricciones migratorias, no con vuelos retrasados o cancelados.

___

TRUMP: En un comunicado de la Casa Blanca el domingo, dijo que “mi política es similar a lo que hizo en 2011 el presidente (Barack) Obama cuando prohibió las visas para refugiados iraquíes durante seis meses”.

LOS HECHOS: Eso no es exactamente lo que ocurrió. Según datos del Departamento de Estado, durante el año fiscal 2011 fueron admitidos en Estados Unidos 9.388 refugiados iraquíes. Los datos también indican que se admitieron refugiados iraquíes todos los meses del año natural 2011.

El gobierno de Obama sí redujo el ritmo al que se procesaban las solicitudes de asilo de ciudadanos iraquíes amparados por el programa de Visas Especiales para Migrantes, dirigido a traductores e intérpretes que trabajaron con tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Eso ocurrió después de que dos ciudadanos iraquíes fueran detenidos por cargos relacionados con terrorismo. Pero ese año, 618 iraquíes fueron autorizados a entrar en Estados Unidos con esa visa especial.

Los datos del gobierno indican que durante el año fiscal 2011, más de 7.800 iraquíes fueron admitidos en el país con visas de no inmigrantes, que incluyen a los turistas.

___

TRUMP: En el mismo comunicado, dijo: “Los siete países mencionados en la Orden Ejecutiva son los mismos países que identificó antes el gobierno de Obama como fuentes de terrorismo”.

LOS HECHOS: Eso resulta engañoso. El Congreso, liderado por republicanos, votó en 2015 a favor de exigir visas y comprobaciones adicionales de seguridad a ciudadanos extranjeros que normalmente no necesitarían visas, como los británicos, si habían visitado esos siete países: Irak, Irán, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. Esto se incluyó en una extensa ley presupuestaria aprobada con abrumadora mayoría en el Congreso y firmada por Obama.

Cuando la ley entró en vigor, el gobierno de Obama anunció que periodistas, trabajadores humanitarios y otras personas que viajaran por motivos de trabajo a los países de la lista podrían pedir excepciones. No había restricciones especiales sobre los viajeros de esos siete países.

___

TRUMP: también en el comunicado: “Para ser claros, esto no es un veto a los musulmanes, como informa falsamente la prensa. Esto no trata sobre religión, esto trata sobre terrorismo y mantener a nuestro país a salvo. Hay unos 40 países diferentes en todo el mundo que son de mayoría musulmana y no están afectados por esta orden”.

LOS HECHOS: Trump tiene razón al señalar que muchos países de mayoría musulmana no están incluidos en las restricciones. Pero también está desinformando. El decreto firmado el viernes no dice de forma específica que los musulmanes no pueden visitar Estados Unidos, pero sí prohíbe de forma temporal la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. También veta la entrada de sirios de forma indefinida.

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani dijo hace poco a Fox News que Trump le pidió que creara un plan para prohibir la entrada a musulmanes que resistiera a desafíos legales. Giuliani dijo que su recomendación final fue centrar la norma en la seguridad y en qué países planteaban amenazas de seguridad.

___

TRUMP: El presidente también tuiteó: “Si se hubiera anunciado la prohibición con una semana de adelanto, los ‘malos’ se habrían apresurado a venir a nuestro país durante esa semana. ¡Hay muchos ‘tipos’ malos ahí fuera!”.