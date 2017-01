Agente de EEUU escribe libro sobre la captura de El Chapo

NUEVA YORK (AP) — Un ex agente federal estadounidense que ayudó a capturar al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán está trabajando en un libro sobre la operación. La editorial HarperCollins le dijo a The Associated Press el martes que el funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), … Seguir leyendo Agente de EEUU escribe libro sobre la captura de El Chapo →