Ronald Vitiello es el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza

SAN DIEGO (AP) — Ronald Vitiello fue nombrado el martes jefe de la Patrulla Fronteriza, menos de una semana después de que el nuevo gobierno pidiera la renuncia al titular anterior.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) anunció el nombramiento en Twitter.

El sindicato de los agentes, el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza —entre los primeros que manifestaron abiertamente su apoyo a la candidatura presidencial de Trump— avaló abiertamente a Vitiello y promovió la salida del anterior jefe, Mark Morgan, que renunció el jueves a solicitud del nuevo gobierno.

Morgan dejó la jefatura de la Patrulla Fronteriza siete meses después de que lo nombraran al cargo como el primer externo al frente de la agencia desde que fue creada en 1924.

Vitiello, que hasta hace poco era comisionado ejecutivo adjunto de la CBP para operaciones de apoyo, era el jefe interino de la Patrulla Fronteriza cuando Morgan fue nombrado al cargo el año pasado y fue considerado entonces uno de los principales prospectos para el puesto.

Vitiello ingresó en la Patrulla Fronteriza hace más de 30 años y fue jefe adjunto durante el gobierno del presidente Barack Obama.

Brandon Judd, presidente del sindicato, dijo en una entrevista días antes de que Trump asumiera la presidencia que Morgan nunca tuvo el apoyo de los agentes.

“(Vitiello) y yo no tenemos coincidencias en muchísimas cosas pero siempre tuvimos la capacidad de mantener el respeto, siempre”, manifestó Judd. “Morgan y yo no pudimos hacer eso”.

Otros representantes del sindicato no respondieron de momento a la solicitud de The Associated Press para que hicieran declaraciones sobre el nuevo nombramiento.

La abrupta salida de Morgan suscitó alarma entre grupos defensores de los inmigrantes que censuran lo que describen como la falta de supervisión de los agentes de la Patrulla Fronteriza y lo que consideran una cultura que condona el abuso y la mala conducta.

El nombramiento no está sujeto a ratificación en el Senado.