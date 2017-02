San Francisco demanda a Trump por recorte de fondos

SAN FRANCISCO (AP) — El abogado de San Francisco demandó el martes al presidente Donald Trump por su medida de recortar fondos federales a entidades protectoras de inmigrantes conocidas como “ciudades santuario”, y calificó el decreto presidencial como inconstitucional, como una intromisión grave a la soberanía de la ciudad y como categóricamente no estadounidense.

El gobierno federal no puede “colocar una pistola en la cabeza de las localidades” para que lleve a cabo dictados federales, dijo el abogado de la ciudad Dennis Herrera en una conferencia de prensa con el alcalde Ed Lee.

“Este no es un paso que tomo a la ligera, es uno que resulta necesario para defender a la gente de esta ciudad, de este estado y de este país, de la extralimitación de un presidente que ha mostrado poco respeto por nuestra Constitución, por los derechos de los estados o por el imperio de la ley”, enfatizó Herrera.

Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva para retirar fondos a ciudades santuario que se nieguen a cooperar con autoridades federales de inmigración, lo que detonó manifestaciones en varias partes del país. El decreto no especificó qué tipo de subvenciones podrían ser retiradas.

San Francisco entabló la demanda el mismo día que legisladores de California proponían una iniciativa de ley que proporcionaría protección en todo el estado a inmigrantes al restringir la cooperación de agencias judiciales locales con autoridades federales de inmigración.

Otras ciudades santuario prometieron acción jurídica. La querella de San Francisco, la cual fue presentada en el tribunal federal de distrito del Norte de California, menciona como acusados a Trump, al secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, y al secretario interino de Justicia, Dana J. Boente. Un vocero del presidente no respondió de inmediato una solicitud de comentario de The Associated Press.

Al menos 30.000 personas viven que carecen de autorización para estar en Estados Unidos viven en San Francisco, dijo Herrera. Defensores de las ciudades santuario dicen que las comunidades están mejor cuando todos, sin importar su estatus de inmigración, sienten confianza al reportar crímenes.

San Francisco recibe aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales de fondos federales para servicios que incluyen vivienda, servicios de salud y de personas sin hogar. La demanda busca impedir que el gobierno federal retenga dinero.