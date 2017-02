Trump comienza a programar sus viajes al exterior

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — La agenda de viajes al exterior del presidente Donald Trump empieza a cobrar forma y el destino inicial será Europa. El encuentro que canceló el presidente de México no ha sido reprogramado aún.

Trump ha estado ocupado hablando con varios líderes extranjeros por teléfono y en esas conversaciones se ha comprometido a realizar diversos viajes.

El domingo habló con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y aceptó la invitación a asistir a una cumbre de la alianza en Bruselas para fines de mayo. Trump en cierta ocasión dijo que la organización transatlántica es “obsoleta”.

Trump habló el sábado con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni y se comprometió a asistir a un encuentro del Grupo de los Siete países más industrializados en Taormina, Italia, a finales de mayo.

Al hablar la semana pasada con la canciller alemana Angela Merkel, Trump aceptó su invitación de ir a Hamburgo a comienzos de julio.

Por otra parte, varios líderes mundiales están preparándose para visitar a Trump en la Casa Blanca.

La primera ministra británica Theresa May fue la primera en sentarse con Trump en la Oficina Oval y tras el encuentro, May anunció que Trump había aceptado una invitación de la reina de Inglaterra para una visita de Estado. Sin embargo, han estallado protestas y peticiones pidiéndola a la reina que cancele la invitación. May ha dicho que la invitación sigue en pie.

El primer ministro japonés Shinzo Abe, quien fue el primero en reunirse con Trump tras la elección, se reunirá con el presidente en la Casa Blanca el viernes. Le sigue el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el 15 de febrero. Trump y Netanyahu se reunieron el año pasado en medio de la campaña electoral.

Aun así, hay otros encuentros que están por ocurrir, o que aún no han sido programados.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto iba a reunirse con Trump el 31 de enero pero canceló el encuentro luego de que Trump insistió en su exigencia de que México pague por el controversial muro que Trump ha prometido construir en la frontera.

La Casa Blanca ha anunciado que el primer ministro canadiense Justin Trudeau visitará en febrero, pero no ha especificado la fecha.

