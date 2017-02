LO ÚLTIMO: Trump bromea que destruirá carrera de legislador

WASHINGTON (AP) — Los acontecimientos más recientes relacionados con la presidencia de Donald Trump (todas las horas son locales):

___

16:30

El presidente Donald Trump dijo el martes a un jefe policial de Texas que ambos podrían “destruir” la carrera de un legislador estatal que pretende reformar las leyes de confiscación de activos.

Según detractores, la policía abusa de esa normativa y la aprovecha como fuente para la obtención de recursos.

La declaración del mandatario suscitó risas durante una reunión que tuvo con jefes policiales en la Casa Blanca.

Antes, el jefe policial del condado Rockwall, Harold Eavenson, había criticado a un senador estatal, al que no señaló por su nombre, porque el legislador afirma que la policía no debería recibir dinero de confiscaciones si el caso no ha concluido en una condena.

Trump respondió: “¿Quién es ese senador estatal? ¿Podría dar su nombre? Destruiremos su carrera”.

El jefe policial se abstuvo de precisar el nombre del legislador y no quedó claro a quién se refería.

El senador estatal republicano Konni Burton ha propuesto reformas radicales a las confiscaciones de activos, pero fue renuente a responder preguntas de la prensa afuera del Senado en Austin, Texas.

___

14:10

La Casa Blanca afirmó el martes que el presidente Donald Trump “respeta la rama judicial” a pesar de sus críticas fuertes contra un juez luego de que congeló un decreto para bloquear la entrada de personas de naciones mayormente musulmanas y limitar la recepción de refugiados.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, afirmó que no hay “ninguna duda” sobre el respeto del presidente a los tribunales.

Previamente, el presidente dijo a los miembros de la Asociación Nacional de Sheriffs que el enfrentamiento de su gobierno con el poder judicial por su orden ejecutiva de inmigrantes y refugiados podría terminar en la Corte Suprema de la nación.

Trump dijo que va a llevar su lucha “a través del sistema” a fin de reactivar su decreto.

El presidente Trump recurrió a Twitter el sábado para burlarse del magistrado federal de distrito James Robart como un “supuesto juez”, al tiempo que consideró su fallo como “ridículo”, pues pudiera permitir que personas malas y peligrosas ingresen a Estados Unidos.

___

12:55

El Senado votó el martes 52-47 en favor de seguir adelante con la nominación del senador de Alabama, Jeff Sessions, como secretario de Justicia. Se prevé que la cámara confirme la nominación el miércoles, pese a que senadores demócratas se oponen.

Los demócratas han cuestionado el compromiso de Sessions con los derechos civiles, su oposición a varias leyes de inmigración y se preguntan si es que actuará de manera independiente, sin influencia del presidente Donald Trump, si fuera el principal funcionario judicial del país.