Nominado a Corte Suprema ha defendido libertad de expresión

Neil Gorsuch, nominado a la Corte Suprema, ha sido un defensor de la libertad de expresión y escéptico en casos de difamación, de acuerdo con un análisis de sus dictámenes hecho por The Associated Press. Su historial no concuerda con el desdén que tiene el presidente Donald Trump por el periodismo y su tendencia a arremeter contra sus críticos.

En otros casos de la Primera Enmienda que involucran libertad de religión, sin embargo, los fallos que Gorsuch ha emitido durante los 10 años que lleva en la Corte Federal de Apelaciones del 10mo Circuito en Denver reflejan posturas más en consonancia con el presidente y conservadores. Gorsuch ha tomado lado varias veces con organizaciones religiosas cuando se han confrontado con el Estado secular.

En un comentario de 2007 sobre la libertad de expresión, Gorsuch falló en favor de un ciudadano de Kansas que dijo que era intimidado por funcionarios del condado Douglas para que retirara sus quejas sobre impuestos.

“Cuando los funcionarios públicos se sienten en libertad de usar el poder de sus cargos como armas contra quienes cuestionan sus decisiones, afectan no sólo a los ciudadanos a su alrededor sino también a las libertades establecidas por la Primera Enmienda”, escribió Gorsuch.

Trump, que anunció a Gorsuch como su nominado a la Corte Suprema el 31 de enero, ha dicho que está librando una “guerra” contra los medios noticiosos y quiere que sea más fácil presentar demandas por difamación. El presidente ha usado su prominente estatus político para lanzar duros ataques contra críticos relativamente sin poder, como el padre de un soldado muerto o la ganadora de un certamen de belleza.

Gorsuch ha tomado lado con los que tienen menos poder. En casos de 2007 y 2016, Gorsuch se alineó con la mayoría de la corte en favor de empleados públicos que alegaban represalias por hacer uso de sus derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación.

En muchas ocasiones, Gorsuch ha interpretado leyes de difamación a través de la libertad de expresión garantizada bajo la Primera Enmienda, rechazando alegatos en base a pequeños errores en materiales ofensivos.