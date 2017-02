Trudeau visita a Trump en un encuentro crucial para Canadá

OTTAWA (AP) — El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participarán el lunes en una mesa redonda sobre la presencia de las mujeres en el mercado laboral, una señal temprana de cooperación mientras el líder canadiense busca mantener buenas relaciones con su vecino para evitar verse inmerso en las conversaciones sobre comercio.

En su primera reunión cara a cara con el presidente estadounidense, Trudeau y Trump también hablarán de comercio y participarán en un almuerzo de trabajo.

Un funcionario de la Casa Blanca y un alto cargo del gobierno canadiense dijeron que los dos países tienen previsto lanzar un nuevo grupo de trabajo llamado United States Canadá Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs. Los responsables accedieron a confirmar la iniciativa bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer pública esa información.

Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense y defensora de políticas que benefician a las mujeres, participó en la búsqueda de participantes y en la elaboración de la agenda de la mesa redonda. Se espera que en la reunión participen también mujeres que ocupan cargos directivos de Estados Unidos y Canadá.

La estrecha cooperación entre Trudeau, Trump y su hija podría aliviar la preocupación entre los canadienses de que el presidente de Estados Unidos implemente medidas proteccionistas que podrían dañar la economía del país. Además alivia algunos temores de que Trump se muestre tan combativo con Trudeau como con los líderes de Mexico y Australia.

Trudeau, de 45 años, y Trump, de 70, son polos opuestos. Trudeau es un político liberal que defiende el libre comercio y ha recibido a 40.000 refugiados sirios. Se define como feminista y su gobierno está compuesto al 50% por mujeres. Por su parte, Trump tiene a pocas mujeres en su equipo de gobierno. Ha adoptado una postura proteccionista en lo relativo al comercio y quiere frenar la entrada al país de migrantes y refugiados.

Las relaciones con Estados Unidos son cruciales para Canadá ya que más del 75% de sus exportaciones van al país vecino. En el otro sentido, el 18% de las exportaciones estadounidenses llegan a suelo canadiense.

La periodista de The Associated Press Catherine Lucey en Washington contribuyó a este despacho.