Secretario de la OEA planea inédita visita a Cuba

WASHINGTON (AP) — El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) planea un viaje sin precedentes a Cuba para recibir un premio en honor a un prominente disidente cubano fallecido, una visita que de concretarse podría revivir viejas tensiones entre la isla y el organismo hemisférico.

Luis Almagro, el uruguayo que encabeza la OEA desde 2015, tiene previsto ir a la isla la próxima semana, de acuerdo con su portavoz, aunque las autoridades cubanas han mantenido silencio sobre el supuesto viaje.

El vocero de la OEA, Gonzalo Espariz, dijo el miércoles a The Associated Press que Almagro “irá a Cuba” para recibir el premio Oswaldo Payá, en honor al disidente fallecido en 2012 en un accidente automovilístico y quien era un crítico férreo del gobierno del ex presidente Fidel Castro.

Sin embargo, el vocero dijo que desconocía si las autoridades cubanas ya habían emitido visa para Almagro y tampoco dio detalles sobre la posible agenda del secretario general.

El chileno José Miguel Insulza, predecesor del uruguayo Almagro, fue el primer secretario general de la OEA que visitó Cuba cuando en enero de 2014 asistió a la II Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

Al no acudir a una reunión multilateral, la posible visita de Almagro cobra un matiz diametralmente distinto.

Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars, dijo a la AP que una visita de Almagro a Cuba sería “sin precedentes”, no solo por la presencia institucional de la OEA en Cuba a través de su secretario general, sino también por recibir un premio que honra a un disidente cubano.

“No me sorprende que haya dudas del gobierno cubano para admitir o no a un alto funcionario que va hablar de democracia interna y derechos humanos, temas todavía muy sensibles para el gobierno cubano”, dijo ante el silencio de las autoridades cubanas sobre el supuesto viaje.

Cuba no participa en la OEA desde 1962, cuando la isla fue separada por virar hacia el socialismo. El gobierno de La Habana ha sido un crítico constante del organismo por considerar que se volvió un instrumento de Estados Unidos, su enemigo acérrimo por décadas.

Los estados miembros de la OEA anularon en 2009 la suspensión impuesta a la isla, pero Cuba ha enfocado sus intereses en otros organismos como la CELAC, en la que no participa Estados Unidos.

El premio que recibiría Almagro es otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que preside Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá. El grupo asegura en su página de internet haber creado el galardón en mayo de 2016 y dice tener como meta “levantar la voz” contra los abusos de los gobiernos de la región.

Oswaldo Payá fue un disidente cubano muy activo en la década de los 90 y lideró una pequeña organización llamada Movimiento Cristiano Liberación. Murió en 2012 en un accidente automovilístico, aunque su familia siempre reclamó una nueva investigación.

Almagro recibió en su despacho a la hija de Payá en octubre, cuando suscribieron un acuerdo en el que la OEA ofreció apoyo para conectar jóvenes líderes de la región de Latinoamérica y el Caribe, expandir una red de defensores de la democracia y derechos humanos y fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales.

Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, dijo que si La Habana impidiera el ingreso de Almagro a su territorio generaría una reacción muy fuerte en Washington y otras capitales del continente, especialmente cuando el gobierno del presidente Raúl Castro busca abrirse al mundo con reformas económicas y normalizando relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

“Recibir un premio por derechos humanos no amenaza en nada al gobierno cubano. Ellos no estarán contentos y que se pronuncien, pero deberían dejarlo entrar” a Cuba, dijo.

Para Shifter, la visita encajaría con la postura que Almagro ha asumido sobre los derechos humanos en Venezuela.

“Él quiere proyectar esa imagen y mostrar su compromiso con los derechos humanos en Cuba y Venezuela”, agregó.

Rodríguez reportó desde La Habana.

