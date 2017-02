Trump nomina a Acosta para secretario del Trabajo

WASHINGTON (AP) — En busca de una apuesta más segura para formar su gabinete, el presidente Donald Trump nominó el jueves al decano de la facultad de leyes Alexander Acosta para encabezar el Departamento del Trabajo, un día después de que Andrew Puzder se retirara abruptamente de la consideración al cargo.

En caso de ser confirmado por el Senado, Acosta sería el primer miembro de origen hispano en el gabinete de Trump.

Trump y altos republicanos resaltaron un detalle crucial en el currículum de Acosta: Ha sido confirmado tres veces de manera unánime por el Senado: Para un escaño en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, como jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y como fiscal federal en Miami.

“Lo hizo muy, muy bien”, dijo Trump en un breve comunicado al inicio de su conferencia de prensa en la Casa Blanca que estuvo dominada por otros de los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno. Acosta no apareció junto al mandatario.

Prácticamente de inmediato, las posibilidades de Acosta en el Senado lucieron mejor que las que Puzder tenía luego de meses de ataques a su vida personal, declaraciones y antecedentes laborales como director general en la industria de comida rápida.

“La nominación del señor Acosta goza de un buen inicio debido a que ya ha sido confirmado por el Senado en tres ocasiones”, dijo el senador Lamar Alexander, presidente del panel del Senado que realizará la audiencia de confirmación.

Líderes demócratas y sus aliados prometieron hacer que Acosta “rinda cuentas” como jefe de una agencia que lleva el peso de ejercer las protecciones laborales.

Pero sus reacciones fueron mucho más moderadas en comparación con las mordaces respuestas que obtuvo la nominación de Puzder en diciembre pasado, cuando sus rivales hicieron desfilar a un trabajador tras otro, quienes se quejaron del deplorable trato que recibieron en los restaurantes de la compañía de Puzder, entre los que se encuentran Hardee’s y Carl’s Jr. Además cuestionaron qué tanto podría defender Puzder a los trabajadores luego de una carrera al frente de CKE Restaurants Inc.

Puzder se retiró el miércoles de la nominación luego de que varios republicanos indicaron que no lo respaldarían, en parte debido a que empleó a una encargada doméstica que no tenía permiso para trabajar en Estados Unidos. Puzder no pagó los impuestos relacionados a esa empleada durante cinco años después de que la despidió, y únicamente lo hizo tras su nominación del 9 de diciembre.

“A diferencia de Andy Puzder, la dominación de Alexander Acosta merece una consideración seria”, dijo el presidente de AFL-CIO, Richard Trumka por medio de un comunicado. “En un día pasamos de un director general de comidas rápidas que a menudo violaba las leyes laborales, a un servidor público con experiencia para ejercerlas”.

___

Los periodistas de Associated Press Darlene Superville en Washington y Curt Anderson en Miami contribuyeron a este despacho.

___

Kellman y Thomas están en Twitter como:

http://www.twitter.com/APLaurieKellman

http://www.twitter.com/KThomasDC