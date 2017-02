Tormenta amenaza con causar inundaciones en California

EEUU sopesa usar Guardia Nacional en redadas de inmigrantes

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump sopesó una propuesta de movilizar hasta 100.000 efectivos de la Guardia Nacional para que participen en redadas de inmigrantes no autorizados, entre ellos millones que viven en lugares muy alejados de la frontera con México, según un borrador de memorando obtenido por The Associated Press.