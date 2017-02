Fuente AP: Nuevo decreto de Trump se centra en mismos países

WASHINGTON (AP) — Un borrador de la versión corregida de las restricciones migratorias del presidente Donald Trump se centra en las mismas siete naciones listadas en el decreto original y exenta a personas que de antemano cuentan con una visa para viajar a Estados Unidos, aun si no la han usado todavía.

Un funcionario gubernamental de alto rango reveló que el decreto, que Trump modificó después que tribunales federales detuvieron su prohibición original a refugiados e inmigrantes, se enfocará sólo en esos mismos siete países predominantemente musulmanes: Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.

El funcionario señaló que están exentas las personas con tarjeta de residencia y con doble ciudadanía que incluya la estadounidense y la de cualquiera de esas naciones. El nuevo bosquejo de orden ejecutiva ya no ordena a las autoridades que pongan especial atención —y rechacen— a refugiados sirios cuando procesen nuevas solicitudes de visa.

El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de no ser identificado ya que no tiene permitido discutir un decreto antes de que sea publicado. El funcionario indicó que el borrador está sujeto a cambios antes de ser firmado, la cual según Trump podría ocurrir esta semana.

Al preguntársele sobre el decreto modificado, la vocera de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo que el documento que circula es un borrador y que pronto se publicaría la versión final. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios de parte de la AP.

El periódico Wall Street Journal también reportó que el borrador actual del decreto modificado se enfocaba en las siete naciones pero excluía a personas con tarjeta de residencia permanente, conocida como green card.

El decreto original de Trump ocasionó caos en varios aeropuertos alrededor del mundo cuando los viajeros, incluidos residentes permanentes de Estados Unidos, quedaron varados al entrar en vigor la orden ejecutiva. Abogados brindaron asistencia jurídica a los retenidos y manifestantes llegaron a los aeropuertos una vez que se propagaron las noticias sobre la implementación del decreto. En su forma original, la orden suspendió temporalmente por 90 días el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de las siete naciones antes mencionadas.

El decreto original además ordenó a funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, así como al director de inteligencia nacional, que revisaran qué información necesita escudriñar por completo el gobierno respecto a potenciales visitantes y que presentaran una lista de países que no pueden o no proporcionarían la información. La orden ejecutiva señalaba que el gobierno otorgaría a los países 60 días para empezar a dar la información o los ciudadanos de esas naciones no podrían viajar a Estados Unidos.

Si bien los refugiados sirios ya no son rechazados automáticamente bajo el nuevo decreto, es muy probable que el ritmo de ingreso de refugiados todos los países a Estados Unidos disminuya significativamente. Eso se debe a que pese a que las cortes suspendieron el decreto original de Trump sobre la prohibición a viajeros, no abordaron el límite de los 50.000 refugiados por año establecido por Trump, una reducción de más de la mitad con respecto al límite impuesto por el gobierno de Barack Obama.

El periodista de The Associated Press Josh Lederman contribuyó a este despacho.