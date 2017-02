Tropas iraquíes avanzan en inmediaciones del oeste de Mosul

Secretario Defensa EEUU: No hay plan para el petróleo iraquí

BAGDAD (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que Washington no tiene intención de apoderarse del petróleo iraquí, alejándose de una propuesta del presidente Donald Trump que había molestado a las autoridades iraquíes. Mattis aterrizó en Bagdad el lunes para una visita no anunciada mientras la batalla para expulsar al