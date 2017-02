Gobierno de Trump prepara normas sobre baños para LGBT

No hay rastros de supuestos disparos en hospital de Texas

HOUSTON (AP) — No se encontraron heridos ni rastros de disparos en medio de avisos sobre una balacera supuestamente ocurrida el martes dentro de un hospital en el Centro Médico Texas en Houston, dijeron las autoridades. “No me atrevo a afirmar que no hubo disparos”, afirmó el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo. … Seguir leyendo No hay rastros de supuestos disparos en hospital de Texas →