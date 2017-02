Secretario Kelly asegura que no habrá deportaciones masivas

GUATEMALA (AP) — El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, aseguró el miércoles en Guatemala que no habrá deportaciones masivas desde su país, pero llamó a migrantes potenciales a no tratar de entrar a territorio estadounidense de manera irregular. En su primera visita a Latinoamérica desde su nombramiento, el funcionario dijo que …